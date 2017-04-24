معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في محيط معسكر التشريفات شرقي مدينة تعز

تجددت المعارك العنيفة فجر اليوم الاثنين، بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية والمقاومة من جهة أخرى شرقي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المعارك دارت في محيط معسكر التشريفات وحي الدعوة محيط القصر.

وأضاف إن ذلك حدث بالتزامن مع قصف شنه الحوثيون بالأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية شرق المدينة.

وأشار إلى «مصرع اثنين من عناصر المليشيات الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني محيط معسكر التشريفات وكلية الطب شرقي المدينة». كما دمرت مدفعية القوات الحكومية عربة مدرعة للحوثيين في محيط المعسكر.

في السياق، شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في وادي رسيان ومحيط مفرق المخا، ومواقع متفرقة في موزع غربي تعز.

وأسفرت الغارات عن تدمير العديد من الآليات العسكرية ومخازن الأسلحة التابعة للانقلابيينن بحسب المركز الإعلامي.