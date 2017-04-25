توتر قبلي وسخط في مدينة عتق بشبوة عقب هروب أكبر تاجر مخدرات من سجنه

تشهد مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) اليوم الثلاثاء، توتراً قبلياً وسخط شعبي، بعد هروب أكبر مهرب مخدرات وأحد المتهمين بجريمة قتل، من السجن المركزي بالمدينة الأسبوع الماضي.

وقال سكان محليون لـ«المصدر أونلاين»، إن واحد من أكبر تجار ومهربي المخدرات «الملجمي» في اليمن، فر الأسبوع الماضي من السجن، علاوة على كونه متهم بقضية قتل أحد الأشخاص في عتق.

وقال أحد ضباط التحقيق الذين حققوا مع المتهم، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «الملجمي» عرض عليه في التحقيق عشرون مليون ريال، لإغلاق ملف القضية وهذا ما رفضه الضابط جملة وتفصيلاً.

ورواية الضابط تعزز، ما يتهم به السكان قيادات في الأمن بتواطؤها في تهريب تاجر المخدرات.

وقالوا إن «السلطة المحلية والسلطات الأمنية ترفض تشكيل لجنة تحقيق شفاف تجاه عملية التهريب وهذا ما أثار استياءهم الواسع»، مشيرين إلى أن هروب أحد القتلة من السجن سيسبب في فتنة بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول وكلا القبيلتين تنتميان لقبيلة العوالق.

وتشهد القبيلتين توتراً بسبب الحادث، حسب السكان.