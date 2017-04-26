شرطة عدن تضبط حاوية من الكتب «تروّج للفكر الشيعي الضال» كانت متجهة إلى صنعاء

قالت الشرطة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) اليوم الأربعاء، إنها ضبطت حاوية محمّلة بكتيبات «تروّج للفكر الشيعي الضال»، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وذكرت الشرطة في بيان لها إن جنود نقطة العريش، ضبطوا «الحاوية المحمّلة بكتيبات وشعارات وبطائق وميداليات تروج للفكر الشيعي الضال، قبل إفراغها في مخازن أحد التجار في منطقة العريش بمديرية خورمكسر».

وأضاف إن الحاوية كانت ستُفرغ في المخازن، تمهيداً لنقلها إلى صنعاء، بحسب التحقيقات.

وقال قائد شرطة العريش ماهر محمود عكاش «إن المعلومات وردت إليهم من مواطنين يقطنون بالقرب من المخزن، الذي ضُبِطت الكتيبات المنحرفة بالقرب منه وهو يتبع أحد التجار الكبار».

وتابع عكاش «تحركت قوّة من المركز بقيادة مدير البحث بشرطة العريش محمد النمس وألقت القبض على سائق الحافلة ومصادرة المضبوطات وهي عبارة عن كميات كبيرة من الصور لقيادات شيعية وكتيبات وبطائق وميداليات وشعارات مخبأة بإحكام بداخل ملابس جاهزة».

وسبق أن أوقفت السلطات العسكرية في المهرة شحنة من الكتب التي تروّج للفكر الاثنا عشري، والذي يرفضه جميع اليمنيين بما فيهم المعتنقين للمذهب الزيدي.