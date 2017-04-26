التحالف يقصف مواقع للحوثيين وقوات صالح في عدد من المواقع غربي تعز

قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء، مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في مديريتي موزع والوازعية غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن أربع غارات استهدفت تعزيزات الحوثيين في أودية حنة ومتبعة والعقمة، وأسفر عن مقتل 9 وإصابة 12 آخرين، وتدمير أربع عربات (أطقم).

وقصفت المقاتلات بأربع غارات في مفرق المخا شرقي معسكر خالد، وأدى ذلك إلى 5 قتلى وإصابة 6، وتدمير برج للاتصالات.

في سياق متصل، تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في محيط معسكر خالد، ومقبنة، وأطراف مديرية المعافر، عقب هجمات للحوثيين على تلك المناطق.

وقال المصدر إن القوات الحكومية تصدت لهجوم شنه الحوثيون في جبل العويد بمنطقة العبدلة، وأجبرت مسلحي الجماعة على التراجع.

كما كثفت هجومها على مواقع في أطراف الكدحة والعفيرة في المعافر.