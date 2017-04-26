تدهور صحة صحفي مختطف لدى الحوثيين وأسرته تطالب بضرورة إسعافه للمستشفى

قال بيان لإسرة الصحفي اليمني المختطف لدى الحوثيين وقوات صالح «عصام بلغيث» بالعاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، بأن شقيقه تدهورت صحته بشكل بالغ ولا يستطيع الوقوف على قدميه.

وطالب البيان الذي - حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه - سلطات الحوثيين وقوات صالح، بضرورة إسعافه، كونه «يعاني من عدة أمراض، ومن الضروري أن يخرج للمستشفى».

وقال إن الحوثيين رفضوا السماح بنقله للمستشفى، رغم تأكيد طبيب المستشفى على ضرورة نقله لتلقي العلاج.

وأوضح إن «بلغيث» يعاني من جرثومة المعدة ودوخة مستمرة، إضافة إلى برودة في نصف جسمه وحرارة بالنصف الآخر بنفس الوقت، كما يعاني من التهاب المسالك البولية والكلى والقولون.

وأضاف إنه «يعاني من تسمم غذائي أغلب الأحيان، وإن طبيب السجن طالبه بإجراء عدة فحوصات».

ويواصل الحوثيون اختطاف 17 صحفياً منذ منتصف العام 2015، وقبل أسبوعين أصدروا حكماً بالإعدام على الصحفي يحيى الجبيحي، في محاولة منهم لتركيع المعارضين لهم وإرهابهم.