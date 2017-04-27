سكان: انفجار عنيف شمال العاصمة صنعاء إثر غارات للتحالف العربي بقيادة السعودية

قال سكان محليون في العاصمة صنعاء مساء اليوم الأربعاء، إن انفجاراً عنيفاً هز الأحياء الشمالية للمدينة، إثر غارة جوية شنتها مقاتلة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكر السكان لـ«المصدر أونلاين» في إفادات متطابقة، إن الغارة استهدفت تبة التلفزيون في حي الجراف، وإن نوافذ المنازل القريبة من موقع الانفجار تحطمت.

وأضافوا إن مقاتلات التحالف ما تزال تحلق في سماء المدينة.

في السياق، قال مصدر إن غارتين استهدفتا مواقع في معسكر السواد (معسكر قوات الاحتياط) بحي حزيز جنوبي المدينة، الذي يسيطر عليه المسلحون الحوثيون وقوات صالح.