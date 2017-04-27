مقتل 11 عنصراً من المقاومة وعشرات الحوثيين بمعارك عنيفة في الزاهر بالبيضاء

قُتل 11 عنصراً من المقاومة الشعبية والعشرات من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، فجر اليوم الأربعاء، بمعارك عنيفة دارت بين الطرفين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، حسبما قال مصدر ميداني.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاومة الشعبية شنت هجوماً كبيراً على مواقع الحوثيين في الجماجم والحصير وسمر، وسيطرت على موقع الجماجم لساعات بعد المعارك.

وأضاف «تم تصفية موقع الجماجم بالكامل، وسيطروا عليه إلى فجر اليوم».

لكن الحوثيون شنوا هجوماً مضاداً بالمدفعية والأسلحة الثقيلة من مدينة البيضاء، ونتيجة لنقص الأسلحة لدى عناصر المقاومة انسحبوا من الموقع العسكري، حسبما أفاد المصدر.

وقال «شباب المقاومة قتلوا عدداً من مليشيا الحوثي وصالح، وأعطبوا عربتي بي إم بي، في مقابل تقديم المقاومة لعدد من الشهداء في المعارك التي استمرت لساعات».