القوات الحكومية تحبط هجوماً شنه الحوثيون شمال غرب معسكر خالد غرب تعز

قال مصدر عسكري إن معارك عنيفة تجددت بين القوات الحكومية والمقاومة من جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، شمال غرب معسكر خالد في مديرية موزع غرب تعز (جنوب غرب اليمن)، فجر اليوم الخميس.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن الحوثيين وقوات صالح شنوا هجوماً بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، لاستعادة المواقع التي سيطرت عليها القوات الحكومية قبل أيام، لكن الهجوم أُحبط.

وأضاف إن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا، لكنه لم يورد حصيلة محددة.

ومنذ 3 أسابيع تفرض القوات الحكومية حصاراً على المعسكر الذي يعد أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين في المنطقة الجنوبية الغربية، تمهيداً للسيطرة عليه.