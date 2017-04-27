الحوثيون يقصفون بالمدفعية قرية في ذمار بعد رفض الأهالي تسليم مدنيين مطلوبين للجماعة

قصف المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، قرية في منطقة جهران بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، اليوم الخميس، حسبما قال سكان محليون.

ونقل مركز «ذمار» الإعلامي عن السكان قولهم، إن المدفعية التابعة للحوثيين في نقيل يسلح، قصفت قرية تفاضل، بعد ان رفض أهالي القرية تسليم مدنيين لمسلحي الجماعة، من أجل خطفهم.

وأفاد السكان بوقوع اضرار مادية كبيرة في قرية تفاضل.

وكان الحوثيون وقوات صالح قد بعثوا مدير مديرية جهران وقيادات عسكرية كبيرة إلى القرية لإجبار الأهالي تسليم أحد القيادات الحوثية الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل الأهالي أثناء قصفه للقرية.

وكان الحوثيون قد أشاروا إلى أن القصف كان مصدره المقاتلات التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية.