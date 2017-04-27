قوات في مطار عدن توقف قائد اللواء رابع حماية رئاسية وتطالبه بالعودة إلى القاهرة

أوقفت سلطات مطار مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) اليوم الخميس، قائد اللواء رابع حماية رئاسية العميد مهران قباطي في صالة المطار، ومنعته من مغادرة الصالة ودخوله للمدينة.

وكان قباطي قد وصل مطار عدن من العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصدر في المطار لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات المسؤولة عن حماية المطار، تطالب العميد بالعودة إلى العاصمة المصرية القاهرة، دون ذكر مزيد من الأسباب.

لكن قباطي يصر على الدخول، ولن يتراجع عن قراره إلا بأوامر من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وبحسب المصد ر فإن القوات المسؤولة عن المطار، اتخذت وضع استعداد قتالي، في خطوة ربما تندلع فيها معارك بين قوات الحماية الرئاسية، والقوات المسؤولة عن المطار.