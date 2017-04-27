الرئيس هادي يصدر قرارات بتعيين محافظ لمحافظة عدن ويجري تعديل وزاري في الحكومة

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء اليوم الخميس، قرارات جمهورية عدة من بينها تعديلات وزارية في حكومة أحمد بن دغر، حسبما قالت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن الرئيس هادي أصدر قراراً بتعيين عبدالعزيزالمفلحي محافظاً لمحافظة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، خلفاً لعيدروس الزبيدي.

وعيّن هادي الزبيدي سفيراً بوزارة الخارجية.

كما أصدر هادي قراراً بتعيين القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل، وابتهاج الكمال وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومحمد محسن عسكر وزيراً لوزارة حقوق الإنسان، ومعين عبدالملك وزيراً للأشغال العامة.

كما عيّن سمير محسن شيباني نائباً لوزير حقوق الانسان.