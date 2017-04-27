قائد اللواء رابع حماية رئاسية ينتقل للرياض بعد منعه من دخول مدينة عدن في المطار

أفاد مصدر في مطار عدن الدولي، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إن قائد اللواء رابع حماية رئاسية العميد مهران قباطي، عاد إلى العاصمة السعودية الرياض.



وكانت القوات المسيطرة على المطار رفضت عودة القباطي إلى عدن وأوقفته في صالة المطار، عقب عودته من العاصمة المصرية القاهرة، وإن توتراً أحاط بمحيط المطار، حيث استعدت القوات المسيطرة عليه للمواجهة مع قوات الحماية الرئيسية.



وكان القباطي قد أصر على دخول عدن، وإنه لن يتراجع عن قراره إلا بأوامر من الرئيس هادي.



لكن المصدر قال إن القباطي عقب اتصالات، فضّل العودة إلى العاصمة السعودية الرياض، بطائرة خاصة تابعة لقوات التحالف بعد احتجازه أربع ساعات في مطار عدن.