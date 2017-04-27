مقاتلات التحالف تدمر صاروخ باليستي كان معد لإستهدف تجمع القوات الحكومية في الجوف

قال مصدر عسكري في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) اليوم الخميس، إن مقاتلات التحالف العربي دمرت صاروخاً باليستياً للحوثيين وقوات صالح قبل إطلاقه، في منطقة الشعف.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن ثلاثا غارات استهدفت الصاروخ الذي كان يستهدف تجمع للقوات الحكومية، عند إحدى لجان صرف الرواتب، في جبال الشعف.

وأضاف «تم تعقب وتدمير بعد ورود معلومات عن إطلاق الحوثيين للصاروخ».

من جهة، صدت القوات الحكومية في منطقة صبرين هجوم للحوثيين وقوات صالح، وهجومين آخرين في جبهة حام المتون، ومواقع السلان في المصلوب، جنوب وشمال غرب الجوف.