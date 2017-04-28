الحوثيون يعترفون بتوقيف أكثر من 2500 مؤيد للتحالف والحكومة الشرعية

اعترفت حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، يوم الخميس، بأنها ألقت القبض على أكثر من 2500 شخص يؤيدون التحالف العربي وقوات الحكومة اليمنية الشرعية.

وفي مؤتمر صحفي عقد بصنعاء، قال نائب مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية بحكومة الحوثيين، العقيد محمد الآنسي، إن الأجهزة الأمنية "ضبطت 2569 ممن وصفهم بـ "العناصر الإجرامية المرتبطة بالعدوان (في إشارة لتأييدهم للتحالف العربي وقوات الحكومة الشرعية)".

وبحسب وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، أضاف الآنسي، إنه "تمت إحالة العناصر للأجهزة القضائية (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) مع كافة الملفات من أدلة مادية واعترافات"، دون تفاصيل عن كونهم يخضعون لمحاكمات أم قيد التحقيق معهم في النيابة.

ولم يوضح المصدر أماكن تواجد الموقوفين حاليا، وهل تم توقيفهم في صنعاء فقط أم في كافة المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة.

وفي السياق ذاته، أشار الآنسي، إلى أنه "تم ضبط 1907 آخرين في قضايا جنائية"، دون تفاصيل عن تلك القضايا، وهو يشير هنا إلى أنه لم يتم توقيفهم لعلاقتهم بالتحالف أو الحكومة الشرعية.

ولفت الآنسي إلى أن أجهزته "فككت ما يزيد عن ألف و145 عبوة ومتفجرات قبل انفجارها زرعتها عناصر إرهابية (لم يذكرها)".

ويتهم الحوثيون، موقوفين لديهم، بتأييدهم وتعاونهم مع التحالف العربي والحكومة الشرعية، كما يتهمونهم بتقديم معلومات وإحداثيات للطيران، والمشاركة في أعمال وعمليات "عدائية".

وبدأ الحوثيون قبل أسابيع، محاكمة 36 شخصاً من المناوئين لهم في صنعاء "حضوريا"، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت في تصريحات سابقة، على لسان مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، خالد اليماني، الحوثيين وحلفائهم باحتجاز ما يزيد عن 4800 شخصا، حتى نهاية العام الماضي.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية، كما سيطروا على مدن بمحافظات أخرى لاحقا.

وفي السابق كانت الجماعة ترفض الإعلان عن عدد الموقوفين المناوئين لها الذين يتواجدون بسجونها.