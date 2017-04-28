مقتل تسعة وإصابة 16 من مسلحي الحوثيين وصالح بغارات للتحالف في موزع ومقبنة غرب تعز 

جدد طيران التحالف العربي اليوم الجمعة غاراته على مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي وصالح في مديريتي مقبنة وموزع غربي تعز.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن طيران التحالف شن صباح الجمعة ست غارات على جيوب المليشيات في معسكر خالد وثلاث غارات أخرى على تجمعاتهم في منطقة الهاملي شرقي موزع، وأسفرت الضربات عن مقتل خمسة مسلحين وإصابة 11 آخرين وتدمير عربة.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارة على أطقم المليشيات في سوق البرح بمديرية مقبنة، وغارتين على تعزيزات تابعة لهم كانت متجهة من البرح إلى معسكر خالد، وأدت إلى مقتل 4 واصابة 5 آخرين وتدمير طقمين.

في ذات الوقت، شددت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية قصفها المدفعي والصاروخي على جيوب المليشيات في معسكر خالد ومواقعهم غربي مديرية موزع.