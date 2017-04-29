سكان: مقتل طفلين ووالدهما وإصابة 5 من أشقائهما بقصف للحوثيين في الصلو بتعز

الأب عمر الصلوي وبعض من اطفاله قبل الحادث

قال سكان محليون اليوم السبت، إن 3 مدنيين سقطوا قتلى وأُصيب خمسة آخرين، بقصف شنه مسلحو جماعة الحوثيين وقوات صالح، على منزل في مديرية الصلو جنوب تعز (جنوب غرب اليمن).

وبحسب السكان فإن الحوثيين أطلقوا صاروخ كاتيوشا، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، استهدف منزلاً في قرية الجبجبة بمديرية الصلو، وأسفر القصف حينها عن مقتل شخص، وإصابة 7 من أسرة واحدة، وتدمير جزئي للمنزل.

لكن طفلان توفيا متأثرين بجراحمها البليغة فجر اليوم، ليلحقا بأبيهما.

والقتلى هم رب الأسرة عمر أنعم الصلوي وطفلاه جار الله وأنعم، أما الجرحى فهم أولاده يعقوب وعلاء وابتهال ومادرين ووالدتهم.

ويتهم السكان ونشطاء في المنطقة جماعة الحوثيين وقوات صالح، باستهداف الأحياء السكنية والمدنيين في المنطقة، حيث جرى القصف في الوقت الذي تتوقف به المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين.