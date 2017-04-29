مقتل جندي وإصابة 5 آخرين على الأقل بهجوم لمسلحين استهدف نقطة في يافع بلحج

قال مصدر محلي إن جندياً قُتل وأُصيب نحو 5 آخرين اليوم السبت، بهجوم شنه مسلحون يُعتقد ارتباطهم بتنظيم «أنصار الشريعة» الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، على نقطة أمنية في يافع بمحافظة لحج (جنوب اليمن).

وأفاد المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن مواجهات دارت بين الطرفين عقب الهجوم، وإن ضحايا من عناصر التنظيم سقطوا قتلى وجرحى، لكنه لم يشر إلى حصيلة محددة.

وأشار إلى أن عربة (طقم) عسكرية تابعة لقوات الأمن، انقلبت خلال المواجهات، مما أدى إلى سقوط جنود جرحى بإصابات طفيفة.

وأضاف إن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الهجوم.

وقال إن الجنود الضحايا التابعين لقوات الحزام الأمني، أُسعفوا إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، فجر اليوم السبت.