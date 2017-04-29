القوات الحكومية تشن عملية نوعية في مدينة ميدي وتتقدم داخل الأحياء الغربية

أعلنت القوات الحكومية اليوم السبت، عن عملية نوعية نفذتها داخل مدينة ميدي، بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن)، ضد مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن القوات الحكومية «طهرت خلالها عدداً من الأبنية والتحصينات والخنادق داخل الأحياء الغربية لمدينة ميدي».

وأضاف إن ذلك جاء «بعد إطباق الخناق على عناصر من المليشيات الانقلابية داخل المدينة وقطع كل خطوط الإمداد والتموين».

ونقل المركز عن قائد اللواء 82 مشاة محمد سالم الخولاني، إن «قوات الجيش مشطت مواقع الانقلابيين في الحارة الغربية بعد عمليات إسناد مكثفة قامت بها مدفعية الجيش والتحالف العربي».

وأضاف إن القوات الحكومية سيطرت على منطقة كدف أم القراقر، ومكتب مجموعة الصحيح العقارية، «كما طهرت خنادق وتحصينات كانت تتنقل عبرها الميليشيات في أحياء المدينة المحاصرة، بالإضافة إلى قطع خط الإمداد الترابي الذي يربط أطراف مدينة ميدي بمزارع الجر».

وقال إن نحو 290 مسلحاً حوثياً ومن قوات صالح قُتلوا، وأُصيب العشرات.

وأشار إلى أن «الفرق الهندسية نفذت عملية مسح وتطهير شاملة للمناطق والمواقع المحررة؛ حيث تمكنت الفرق من انتزاع قرابة ثلاثين عبوة ناسفة والغاما مختلفة الأحجام والمهام زرعتها الميليشيا قبل فرارها».