رئيس الحكومة اليمنية: صواريخ الحوثيين الباليستية صنعت في إيران وهُرّبت لليمن

أفاد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، اليوم السبت، إن الصواريخ التي يطلقها المسلحون الحوثيون وقوات صالح على مواقع القوات الحكومية والمناطق السعودية، صنعت في إيران، قبل تهريبها لليمن.

وقال بن دغر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الصواريخ الباليستية للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، التي صنعت في إيران وهربت للبلاد، لا تزال تضرب المدن الرئيسية وحدود السعودية».

وأضاف «قصتنا الحزينة في اليمن بدأت بسبب انقلاب الحوثيين وحلفائهم على الشرعية والتوافق الوطني».

وتابع «المليشيات الحوثية دمرت المدن والمستشفيات والمدارس والمساجد، وأن ثمة ما يزال يجري تدميره مثل ما يحدث في محافظة مدينة تعز الأكثر سكانا، جنوب غربي البلاد».

وأشار إلى أن «جميع جرائم الحوثيين حدثت خارج القانون والشرعية الدستورية والدولية التي أصدرت عددا من القرارات بشأن اليمن بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».