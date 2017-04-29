العاهل السعودي يلتقي الرئيس اليمني ويؤكد على استمرار دعم المملكة للحكومة اليمنية

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، في قصر السلام بمدينة جدة غرب المملكة، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأفادت الوكالة إن «خادم الحرمين الشريفين جدد التأكيد على حرص المملكة على دعم شعب اليمن الشقيق وحكومته الشرعية، بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية».

وأضافت «عقب ذلك جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية».

وحضر اللقاء وزير الدولة السعودي مساعد بن محمد العيبان ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومدير مكتب الرئاسة اليمني عبدالله العليمي.

ويأتي اللقاء بعد يومين من إصدار الرئيس هادي قرارات جمهورية أثارت جدلاً كبيراً، خصوصاً إقالة محافظ محافظة عدن عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك من منصبيهما، والاثنين يُعدان من المقربين لدى حكومة أبو ظبي.