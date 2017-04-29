السلطات السعودية تعلن إحباطها محاولة تهريب كمية من الأسلحة قادمة من اليمن

أعلن متحدث عسكري سعودي اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة، لكنها لم تتمكن من إلقاء القبض على أي فرد من المهربين.

ونقلت قناة «العربية» المقربة من السلطات السعودية، عن المتحدث الرسمي لفرع إدارة ما يُسمى بـ«المجاهدين» بمنطقة جازان خالد قزيز، قوله إن «دوريات المجاهدين ممثلة بدورية المعلومات الأمنية، أحبطت محاولة تهريب كمية من الأسلحة والذخيرة».

وأشار إلى أن الكمية من الأسلحة كانت قادمة من اليمن إلى السعودية.

وقال إن «العملية بدأت فور توفر معلومات عن قيام مجموعة من المهربين بمحاولة تهريب أسلحة وذخيرة حية، وتوجههم من وادي ضمد الحدودي بين السعودية واليمن باتجاه مركز مناخل التابع لمحافظة الداير».

وأوضح قزيز إنه جرى إعداد عدة كمائن للمواقع المحتمل اتخاذها للعبور.

وتابع «عند اقتراب المهربين تمت ملاحقتهم وإطلاق أعيرة نارية لإجبارهم على الوقوف، إلا أنهم لاذوا بالفرار، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بلغ عددها 100 مسدس ربع، و100 مخزن لنفس السلاح، إضافة إلى 2969 طلقة حية متنوعة».