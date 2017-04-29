مناصرو محافظ عدن السابق يتظاهرون في شارع المعلا رفضاً لقرارات الرئيس «هادي»

نظم مناصرو محافظ محافظة عدن السابق عيدروس الزبيدي مساء اليوم السبت، مظاهرة في شارع المعلا بالمدينة، التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة (جنوبي اليمن).

وطالب المتظاهرون - بحسب مراسل «المصدر أونلاين» - بإلغاء القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس الماضي، والتي قضت بإقالة المحافظ الزبيدي والوزير هاني بن بريك.

ورفعوا شعارات انتقدت الرئيس هادي والحكومة اليمنية، واتهموهما بتعمد استهداف «شركاء حقيقيين ناضلوا وقدموا التضحيات الجسام في الحرب ضد مليشيات الحوثي».

كما هتفوا باسم اللواء الزبيدي القادم من إحدى فصائل الحراك الجنوبي المتطرف، الذي ينادي بانفصال اليمن عن جنوبه.

ويُحسب للزبيدي وبن بريك قيادتهما لجزء من المقاومة الشعبية ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح، في محافظتي الضالع وعدن على التوالي (جنوب)، منتصف العام 2015.

وقال مراسلنا إن المتظاهرين اعتبروا القرارات «محاولة لوأد القضية الجنوبية وأبناء المحافظات الجنوبية».