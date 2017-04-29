مصدر محلي: مسلحون مجهولون يغتالون تاجراً في العاصمة صنعاء

قال مصدر محلي إن مسلحين مجهولين اغتالوا عند ساعات صباح اليوم السبت، تاجراً كبيراً في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين انتظروا خروج التاجر «عارف جبران الميري»، من منزله.

وكان «الميري» يغادر منزله برفقة زوجته، بغرض إسعافها لأحد المستشفيات القريبة منه، وبحسب المصدر فإن المسلحين أطلقوا النار عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله على الفور وبجانبه زوجته.

وأضاف إن المسلحين أنزلوا زوجته من السيارة، ونهبوها ومن ثم لاذوا بالفرار.

ويعمل «الميري» الذي ينحدر من مدينة ذمار (وسط اليمن)، مع أشقائه في تجارة زيوت المحركات، والعديد من السلع والخدمات التجارية، في مدينتي صنعاء وذمار.

*صورة من الارشيف لمسلحين حوثيين