قُتل اربعة عناصر يشتبه في انتمائهم ل"تنظيم القاعدة"، مساء السبت، بغارة جوية لطائرة "درونز" أمريكية بمديرية "الجوبة" جنوب غرب محافظة مأرب (شرق اليمن).

وقال مصدر محلي ل"المصدر أونلاين" ان غارة جوية استهدفت 4 عناصر يشتبه انتماؤهم ل"القاعدة" كانوا يستقلون سيارة "شاص" بمنطقة "الجيف" غربي مديرية "الجوبة".

وأضاف المصدر، في حديث عبر الهاتف، ان السيارة استُهدفت اثناء مرورها في طريق فرعي غير معبد تربط بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وبحسب المعلومات الأولية ينتمي مالك السيارة الى منطقة "قيفة" بمحافظة البيضاء.