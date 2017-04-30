مقتل جنديين من القوات الحكومية وإصابة 3 بانفجار لغم أرضي بمحافظة الجوف

قال المتحدث باسم القوات الحكومية والمقاومة في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، اليوم الأحد، إن جنديين في القوات الحكومية قُتلا وأُصيب ثلاثة آخرين، بانفجار لغم أرضي في منطقة العقبة.

وأضاف عبدالله الأشرف في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللغم الذي زرعه مسلحو جماعة الحوثيين وقوات صالح، انفجر في العربة (طقم) التي تقل الجنود، وأدى ذلك إلى مقتل صالح أحمد السداسي وعبدالسلام ناجي.

من جهة، اندلعت معارك عنيفة بين الحوثيين من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى في منطقة صفر الحنية بجبهة حام شمال مديرية المتون غرب المحافظة.

وقال الأشرف إن قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات صالح، سقطوا جراء القصف المدفعي الذي شنته القوات الحكومية على مواقعهم في المنطق.