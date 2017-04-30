المفلحي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كمحافظ للعاصمة المؤقتة عدن 

أدى عبدالعزيز المفلحي، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمناسبة تعيينه محافظا للعاصمة المؤقتة عدن.



وعقب اداء اليمين وجه الرئيس المحافظ المفلحي "بما يلزم في اطار مهامه القادمة" بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".



وكان الرئيس هادي أصدر الخميس الماضي قرارا بتعيين عبدالعزيز المفلحي محافظا لعدن خلفا للواء عيدروس الزبيدي الذي لا يزال موقفه من القرار غامضا.



وأشاد هادي بمكانة وتجربة وخبرة المحافظ المفلحي في مختلف الجوانب ومنها الجوانب التنموية والاقتصادية والادارية التي يجب ان يسخرها وجهوده مع مختلف المخلصين لخدمة عدن وابنائها لتجاوز واقعها وتحدياتها والانطلاق صوب المستقبل الافضل لعدن والوطن عامة. بحسب الوكالة.



وأثارت قرارات الرئيس هادي موجة من ردود الأفعال المتباينة بين مرحب ومعارض وخصوصا بعض مسؤولي دولة الإمارات التي تسهم في التحالف العربي.. وعلى إثر تلك التداعيات التقى الرئيس هادي العاهل السعودي مساء السبت.