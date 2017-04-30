مقتل 6 حوثيين وإصابة 11 آخرين بغارات للتحالف على مواقع غربي محافظة تعز

قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد، مواقع وتعزيزات لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في مديريتي موزع ومقبنة غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن أربع غارات استهدفت مواقع شرق موزع، وغارتين على مفرق الوازعية بمديرية مقبنة، وأسفرت تلك الغارات عن مقتل 6 حوثيين و11 جريحاً، وتدمير عربتين (طقمين).

كما شنت المقاتلات غارتين على مواقع جنوبي موزع.

في السياق، تواصل القوات الحكومية قصفها المدفعي والصاروخي على المسلحين الحوثيين وقوات صالح في معسكر خالد، ومواقع جبلية شرق المعسكر.