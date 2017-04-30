زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يقول «إن جرائم أمريكا تمر دون عقاب»

قال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي، إن مقاتلي التنظيم لن يتركوا جرائم أمريكا تمر دون عقاب، في إشارة إلى العملية الأميركية التي نفذتها في قرية يكلا بمحافظة البيضاء وسط اليمن أواخر يناير الماضي.

وذكر الريمي في لقاء صحفي مكتوب نشرته مؤسسة الملاحم المتحدثة باسم التنظيم، إن التنظيم مرغ «أنف أمريكا وقتلوا وجرحوا عدداً كبيراً من الجنود الأمريكيين وأسقطوا طائرتين عموديتين»، في العملية العسكرية.

وأضاف «ما تفعله أمريكا في عهد ترامب هو انعكاس للفشل المتراكم للإدارات الأمريكية المتعاقبة، التي أفلست في مواجهة المجاهدين في كل مكان».

وأشار إلى «وجود مشاركة إماراتية في عمليات الإنزال التي يقوم بها الجيش الأمريكي».