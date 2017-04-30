نقابة الصحفيين تعتزم إطلاق حملة الكترونية للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين

تعتزم نقابة الصحافيين اليمنيين مع مجموعة من الاعلاميين والناشطين، إطلاق حملة الكترونية واسعة لمساندة الصحافيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الـ من 3 مايو.

وذكر بيان صادر عن النقابة، ان الحملة تهدف لتجديد الرفض لانتهاكات الميليشيا الانقلابية، ضد الصحافة في صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتها، والمطالبة بسرعة إطلاقهم.

وتأتي الحملة في ظل تصاعد الانتهاكات وانتقالها الى مرحلة خطرة جدا دشنتها المليشيا الانقلابية بإصدار حكم الإعدام ضد الزميل يحيى عبدالرقيب الجبيحي.

ولايزال أكثر من 16 صحفيا مختطفا لدى الميليشيا، وصحفي لدى تنظيم القاعدة الارهابي في حضرموت.

واهابت نقابة الصحفيين اليمنيين بكافة منتسبيها وزملاء المهنة والناشطين والحقوقيين والسياسيين وجميع فئات ومكونات الرأي العام التفاعل مع الحملة التي ستنطلق يوم الاربعاء القادم عبر الهاشتاق SaveYemeniJournalists#