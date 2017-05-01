تحقيق يكشف تفاصيل مثيرة عن اغتيال مهندس الطائرات بدون طيار التابعة لحماس

كشف تحقيق تلفزيوني بثته قناة "الجزيرة" القطرية، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال المهندس التونسي، محمد الزواري، بمدينة صفاقس، جنوبي تونس نهاية العام الماضي.

ولفت التحقيق، الذي بُث مساء الأحد 30 أبريل/نيسان 2017، إلى أن بدايات عملية اغتيال الزواري كانت بإعلان شخص يدعى "يوهان" (لم يكشف جنسيته أو أي تفاصيل حوله) عبر مواقع للتواصل الاجتماعي عن وظائف لشركتين منفصلتين.

وذكر أن "يوهان" تمكن بالفعل من استقطاب الصحفية التونسية مها بن حمودة، والشابين التونسيين سالم السعداوي وسامي المليان، للعمل معه في شركتين منفصلتين أدارهما بنفسه باسمين وهميين.

وأشار التحقيق إلى أن "يوهان" طلب من الصحفية تصوير مقابلات مع الزواري والتركيز على شخصيته، فيما طلب من الشابين شراء شرائح اتصال تونسية وسيارتين ومنزلاً يطل على "نادي الطيران" الذي يعمل به المهندس التونسي.

وفي 14ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل تنفيذ عملية الاغتيال بيوم واحد، طلب "يوهان" من الشابين ترك السيارتين اللتين بحوزتهما في مكان محدد إلا أن "السعداوي" رفض ذلك، فأبلغه "يوهان" بفصله وزميله "المليان" من العمل.

وبحسب التحقيق، فإن "يوهان" طلب من الصحفية "بن حمودة" استئجار سيارتين قبل عملية الاغتيال بيوم واحد، ومغادرة البلاد بعد تسلمها مبلغاً من المال وعلبة حلوى "يعتقد أنها مسمومة".

وقال التحقيق إن "منفذي عملية الاغتيال تسلما السيارتين اللتين استأجرتهما الصحفية التونسية وتنقلا فيهما بحرية داخل مدينة صفاقس وعند الساعة (11.00 صباحاً بالتوقيت المحلي)، دخلا مقهى قريباً من منزل الزواري، وثم خرجا لينتظرا عودة الأخير إلى بيته ونفذا عملية اغتياله".

وأشار إلى إمكانية استخدام المنفذين ميناء صفاقس البحري البعيد 5 كيلو مترات عن منزل الزواري للهرب بعد تنفيذ الاغتيال، حيث وجدت السيارتان المستخدمتان بالعملية على مسافة بعيدة من منزل المهندس التونسي وبها أسلحة وحقيبة ضد الماء.

التحقيق بالحادث

وذكر التحقيق أن الأمن التونسي اكتشف أمر الصحفية "بن حمودة" والشابين "السعداوي" و"المليان"، وحقق معهما حول حادثة الاغتيال.

ولفت أن الصحفية والشابين تعرفوا خلال التحقيق، على شخص يدعى "سليم بو زيد" وقالوا أنه التقاهم في العاصمة السويسرية فيينا، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مجريات التحقيق.

وفي تفاصيل أخرى، كشف التحقيق أن نادلاً في المقهى الذي دخله المنفذان قبل العملية، قدم مواصفات لشخص تطابقت مع أوصاف بحار روسي يدعى "مارشينكوا أفغيني" الذي تواجد في ميناء صفاقس قبل يومين من الاغتيال.

وبحسب الوثائق، التي كشفها التحقيق، فقد أوقف الأمن التونسي البحار الروسي، إلا أنه أفرج عنه بعد أن تراجع نادل المقهى عن شهادته بخصوص مواصفات المنفذ.

وفيما يتعلق بعمل المهندس التونسي مع كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، ذكر شخص عُرف بـ"أبي محمد، أحد رفاق الزواري"، بأن الأخير انتقل إلى سوريا في العام 2006، وارتبط بالقسام من هناك، وأصبح الركن الأساسي لنجاح مشروع الطائرات بدون طيار في ذلك الوقت.

وأضاف "أبو محمد"، بأن الزواري ترأس زيارة استكشافية إلى إيران مع فريق عمل من "القسام" التقى خلالها بخبراء إيرانيين مختصين بالطائرات دون طيار.



وكشف عن أن الزواري وفريقه أتموا تصنيع 30 طائرة في إحدى منشآت الصناعات الإيرانية آنذاك.

وفي سياق التحقيق، اتهم صحفي يعمل مع القناة العاشرة الإسرائيلية، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الزواري، وقال إنها "(إسرائيل) لديها المصلحة في تنفيذ هذه العملية".

واغتيل الزواري، في 15 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أمام منزله في صفاقس التونسية، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام" أن الزواري هو "أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل (طائرات بدون طيارة)".

كما اتهمت "القسام" إسرائيل باغتيال الزواري، فيما كان تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في تصريح صحفي، أن "إسرائيل تفعل ما يجب القيام به للدفاع عن مصالحها"، دون الاعتراف صراحة بالوقوف وراء الاغتيال.