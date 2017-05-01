مصدر: دفاعات التحالف تعترض صاروخين باليستين أطلقهما الحوثيون نحو مواقع في المخا

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنبن، صاروخين باليستيين أطلقهما مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على مدينة المخا (غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري حكومي لـ"المصدر أونلاين"، إن الحوثيين أطلقوا الصاروخين من مفرق الوازعية في مديرية مقبنة، باتجاه معسكرات للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية.



وأشار إلى أن صواريخ الباتريوت فجرت الصاروخين آلياً، بسماء المدينة.



ويقصف الحوثيون بشكل متكرر مواقع في المدينة التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية منذ فبراير الماضي، وسبق أن اعترضت الدفاعات الجوية عدد من الصواريخ طويلة المدى.

