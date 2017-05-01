الحوثيون يفجرون منزل شيخ موالٍ لهم بمديرية فرع العدين في إب

قال مصدر محلي بأن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي فجروا اليوم الإثنين منزل شيخ قبلي موالٍ للجماعة بمديرية فرع العدين بمحافظة إب.



وبحسب المصدر فقد شهد مركز مديرية الفرع مواجهات مسلحة بين مسلحين تابعين للشيخ حميد محمد قائد جباح ـ وهو شيخ موالي للحوثيين، وبين مسلحين حوثيين منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم سقط عدد من الجرحى في الإشتباكات لتنتهي صباح اليوم بفرار جباح من المنطقة ليقوم الحوثيون بعد ذلك بتفجير منزله.

وتعود أسباب التفجير والمواجهات لخلافات مالية بين الشيخ المتحوث ومليشيا الحوثي وصالح على اتاوات وجبايات تفرض على المواطنين وتجار مركز المديرية.



وكانت المليشيات استقطبت مجموعة من النافذين في المنطقة من ضمنهم "جباح" الذي عمل لصالح الجماعة خلال الفترة الماضية قبل أن يتطور الخلاف معه مؤخراً إلى مواجهة مسلحة.



* الصورة من الإشيف