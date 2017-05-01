مقتل وجرح 15 مسلحاً باشتباكات متبادلة بين الحوثيين وقوات مواليه لصالح بمنطقة سريم شمال غرب مارب

أفاد مصدر مطلع بأن نحو 15 مسلحاً حوثياً ومن القوات الموالية لصالح، سقطوا قتلى وجرحى في اشتباكات فيما بينهم، بمديرية حريب القراميش شمال غرب مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء)، اليوم الاثنين.

وقال المصدر لـ"المصدر أونلاين"، إن الحوثيين انقسموا إلى فريقين، وخاضوا معارك فيما بينهم بمنطقة سريم، بعد خلافات حول أحقية قيادة المنطقة وإدارتها.

وأضاف إن قيادات في الجماعة أوقفت المعارك بين الطرفين.

وخلال الآونة الأخيرة، تكررت الاشتباكات بين فصائل مختلفة من الحوثيين وقوات صالح، حيث تتهم قوات صالح الحوثيين بالفشل في إدارة المعارك.

ويشن الصحفي المقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، نبيل الصوفي، بشكل متكرر هجوماً على الحوثيين في إدارتهم للمعارك، وغالباً ما يستشهد بانهيار الحوثيين في المنطقة الغربية لتعز (جنوب غرب اليمن)، مقابل استماتة قوات صالح في ميدي (شمال غرب).