نقطة أمنية للحزام الأمني في لحج تمنع الشماليين من العبور وجنود يطلقون النار على مواطن

قال سكان محليون وشهود عيان اليوم الاثنين، إن نقطة لقوات الحزام الأمني في الطريق الرابط بين محافظتي لحج والبيضاء (جنوب ووسط اليمن)، تمنع المواطنين الشماليين من العبور لليوم الثالث.



وذكر الشهود لـ"المصدر أونلاين"، إن جنود نقطة السر الواقعة بين منطقة الحد في لحج والزاهر بالبيضاء، تمنع مرور المواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية.



وأفادوا بأن مواطناً يُدعى عبدالوهاب حسين الحميقاني، أٌصيب برصاص جنود النقطة بعد محاولته العبور إلى محافظة لحج.



وذكروا إن الحميقاني الذي ينحدر من قرية المجريش بمديرية الزاهر، أُصيب بشكل بالغ.



وبحسب السكان فإن جنود النقطة الأمنية لم يوردوا أسباب واضحة، لمنعهم المواطنين الشماليين من دخول المناطق الجنوبية.