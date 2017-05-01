برنامج الغذاء يقول إن الشحنة الفاسدة من القمح 42 طن متري وإنه يُخضع بقيتها للفحص المخبري

قال برنامج الغذاء العالمي اليوم الاثنين، إن شحنة القمح التي وصلت إلى ميناء عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تخضع لفحص مخبري رسمي، للتأكد من جودتها قبل عملية الطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع.

وكانت جمعية حماية المستهلك اليمنية (حكومية) قالت في وقت سابق، إن باخرة فرغّت شحنة حجمها 32 ألف طن متري من القمح الأمريكي المنشأ منتهي الصلاحية، تابع لمنظمة الغذاء العالمي، في ميناء مدينة عدن، وأشارت إلى أن القمح لا يصلح للاستهلاك الآدمي.

لكن بياناً لبرنامج الغذاء قال إنه "قد تم عزل جزء صغير (42 طن متري) من هذه الشحنة الذي كان من الواضح أنه تعرض للتلف من مياه البحر، ومن المقرر التخلص منه في عدن وفقاً لإجراءات البرنامج المعتادة في مثل هذه الحالات".

وأضاف "وفقاً للإجراءات المتبعة ببرنامج الأغذية العالمي وطبقاً للمعايير الدولية، تقوم سلطات رسمية ومستقلة بفحص جميع الشحنات التابعة للبرنامج قبل عملية التحميل والتفريغ والطحن والتعبئة والتغليف والتوزيع".

وتابع "وتم تفريغ شحنة حبوب القمح كلها، التي كانت موجهة إلى ميناء عدن، تحت إشراف جميع السلطات المحلية ذات الصلة".

وقال إن تلك الشحنة تكفي لنحو 2.5 مليون شخص لمدة شهر، ووصلت إلى ميناء عدن كجزء من عملية الطوارئ التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي في البلاد والتي تقدم المساعدات الغذائية الطارئة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.