مقتل 15 حوثياً ومن قوات صالح بغارات لمقاتلات التحالف جنوب مدينة ميدي

أعلنت القوات الحكومية اليوم الاثنين، مقتل 15 مسلحاً حوثياً ومن القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، على مواقع في ميدي (شمال غرب اليمن).

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة على صفحته بموقع التواصل الاجتمتاعي "فيسبوك"، عن مصدر عسكري قوله، إن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين وقوات صالح وعربة BMB وطقميين عسكريين جنوب مدينة ميدي.

وتشهد المدينة معارك يومية بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، وخلال الأسبوعين الماضيين، تكبدت الأخيرة خسائر كبيرة.