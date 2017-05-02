يختطف مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الصحفي محمد الصلوي، منذ ستة أشهر في منطقة الراهدة بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، حسبما أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء.

وقالت النقابة إنها حصلت على معلومات تؤكد إن الحوثيين يختطفون الزميل محمد الصلوي منذ تاريخ 17 أكتوبر 2016 في منطقة الراهدة، وهو في طريقه إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن).

وأضافت إنه "تم نقله إلى مدينة الصالح، وتعرض حينها للتعذيب، ومن ثم جرى نقله إلى معتقل في محافظة ذمار (وسط)".

وأدانت النقابة اختطاف الزميل الصلوي، وطالبت بسرعة الإفراج عنه و"إيقاف مسلسل استهداف الصحافة والتنكيل بالصحفيين".

وكان الزميل يعمل في صحيفة "المصدر" قبل أن تتوقف، جراء اقتحام المسلحين الحوثيين وقوات صالح مكتب الصحيفة، في 26 مارس 2015، والسيطرة على أثاثها والمكتب.