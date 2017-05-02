مصدر: قتلى وجرحى حوثيين بغارات للتحالف في جبهة صبرين بمحافظة الجوف

قال مصدر عسكري في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، اليوم الثلاثاء، إن عددا من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح سقطوا قتلى وجرحى بغارات لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، في منطقة صبرين.

وأفاد المصدر "المصدر أونلاين"، إن الغارات استهدفت مواقع وآليات لمسلحي الجماعة، بعد أن شن الأخيرين هجوما على مواقع للقوات الحكومية.

وأضاف "شن الحوثيون وقوات صالح هجوم على مواقع للقوات الحكومية في جبهة صبرين، لكن مقاتلات التحالف استهدفتهم، وأدى ذلك لسقوط قتلى وجرحى".

وأشار إلى أن الضربات الجوية أحبطت الهجوم، وإن الحوثيين تراجعوا إلى مواقعهم السابقة في المنطقة.

