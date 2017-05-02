القوات الإماراتية تعلن مقتل أحد جنودها المشاركين في قوات التحالف العربي في اليمن

قالت قيادة القوات الإماراتية اليوم الثلاثاء، إن أحد جنودها المشاركين في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، قتل في معارك ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وذكرت القيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن "الجندي حسن عبدالله البشر، قتل أثناء مشاركته في عملية إعادة الأمل باليمن".

ولم يحدد البيان موقع مقتل الجندي بالضبط، ولا ملابسات مقتله.

من جهة، تحدثت مصادر ميدانية عن مقتل الجندي الإماراتي في منطقة الزهاري، شمال مديرية المخا غربي اليمن، إثر معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح.

