القوات الحكومية تسيطر على مواقع غرب تعز وطيران التحالف يدمر مخازن وتعزيزات للحوثيين  

صورة من اعلى جبل النار باتجاه معسكر خالد بمديرية موزع غرب تعز

سيطرت القوات الحكومية اليوم الثلاثاء، على أجزاء واسعة من سلسلة جبال العمري وحوازن بين مديريتي موزع وذوباب جنوب غرب تعز (جنوب غرب اليمن)، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح.

وأكد مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين"، إن القوات الحكومية سيطرت على أكثر من عشرة مواقع، باتجاه مديريتي موزع والوازعية.

وقال المصدر إن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا في معارك موزع. في المقابل، قتل ثلاثة من القوات الحكومية وهم (ماجد عبده حسن الصبيحي، محمد علي سيف الصبيحي، ناشر محمد عبده الصبيحي)، وأصيب آخرين.

من جهة، تواصل القوات الحكومية تقدمها شمال المخا بتغطية نارية بالمدافع والدبابات بعد قصف شنته البوارج الحربية للتحالف على مواقع بين مديريتي المخا والخوخة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، أكثر من 15 غارة على مواقع وتجمعات ومخازن الحوثيين في هياج النجال و حمرور وجبل دمخنين شمال غرب معسكر خالد شرق موزع، و 5 غارات على مواقع قرب مركز المديرية.

وأدت الغارات إلى سقوط 14 قتيلا و 20 جريحا في صفوف المليشيات، وتدمير مخزن للأسلحة والذخائر، وتدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين.