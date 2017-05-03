تقرير حقوقي يتهم الحوثيين وقوات صالح بارتكاب 134 حالة انتهاك في الحديدة الشهر الماضي

قال تقرير حقوقي اليوم الأربعاء، إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح ارتكبوا 134 حالة إنتهاك، ضد المدنيين في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، خلال شهر إبريل الماضي.



وأوضح التقرير الصادر عن فريق الرصد المحلي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن الإنتهاكات توّزعت بين قتل شخصين بشكل متعمد، وإختطاف 82 شخصاً بينهم امرأة، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتداءات جسدية واقتحام منازل ومحال تجارية، وفرض إتاوات ومبالغ مالية على المواطنين الفقراء.



وأضاف التقرير أن الميليشيا قامت بالزج بستة أطفال في حربها على تعز وجبهة ميدي قتلوا جميعاً في المواجهات خلال شهر إبريل.



وتعد محافظة الحديدة وفق إحصائيات حقوقية من أكثر المحافظات التي تتعرض لإنتهاكات الحوثيين، حيث يقبع في سجون المحافظة المئات من المواطنين منذ عامين، إضافة إلى إستغلال موارد المحافظة ونهب ثرواتها وتجويع أبنائها وحرمانهم من الخدمات الرئيسية حيث تعاني المحافظة إنقطاع الكهرباء منذ عامين وإنقطاع الماء منذ شهور مما فاقم من معاناة السكان الإنسانية.

