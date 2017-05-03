مصدر: مسلحو تنظيم القاعدة يشنون هجوما على مركز شرطة شقرة بمحافظة أبين

قال مصدر أمني اليوم الأربعاء، إن مسلحي تنظيم القاعدة شنوا هجوما على شرطة مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين (جنوب غرب اليمن).



وأضاف المصدر لـ"المصدر أونلاين"، إن مواجهة عنيفة دارت بين المسلحين وقوات الأمن، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين المهاجمين، دون أن يشير إلى حصيلة محددة.



وأردف قائلا إن اثنين من الجنود أصيبوا في الهجوم.

وتنشط عناصر التنظيم المحظور عالميا في عدد من مديريات محافظة أبين، وسبق وأن سيطر التنظيم على أجزاء واسعة من مناطق المحافظة، وأعلن عدد من المدن فيها إمارات إسلامية.