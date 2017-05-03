تظاهر العشرات من المدنيين اليوم في حي كريتر بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) اليوم الأربعاء، للتعبير عن دعمهم لقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وللحكومة اليمنية.

والخميس الماضي، أصدر الرئيس هادي قرارات مثيرة للجدل، كان من بينها إقالة محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي، وعيّن عبدالعزيز المفلحي محافظاً جديداً، في الوقت الذي أعلن أنصار الزبيدي عن رفضهم للقرار.

ورفع المتظاهرون شعارات داعمة لمحافظ عدن الجديد، كما رفعوا لافتات تدعو الجنوبيين إلى الاتفاف حول القرارات الرئاسية، وللتحالف العربي بقيادة السعودية.

وتأتي مظاهرة التي نُظمت اليوم استباقاً، لمظاهرة يستعد فيها أنصار الحراك الجنوبي القادم منه الزبيدي، إلى تسجيل حضورهم القوي في ساحة العروض، رافضين القرارات الرئاسية.

من جهة، تشهد المدينة توتراً أمنياً واستعدادات للمظاهرة التي من المتوقع أن يشارك فيها الآلاف.

وقالت مصادر أمنية في المدينة التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إن اتفاقاً جرى بين منظمي فعالية الغد، وقوات الحكومة اليمنية ممثلة بوزير الداخلية حسين عرب، لتأمين المظاهرة.