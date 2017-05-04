إطلاق نار في ساحة العروض بعدن عقب دقائق من انتهاء الفعالية التي نظمها الحراك

قال شهود عيان إن إطلاق نيران حدث في ساحة العروض بحي المعلا في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، عقب دقائق من الإعلان عن انتهاء الفعالية التي نظمها أنصار الحراك الجنوبي.

وأفاد الشهود «المصدر أونلاين»، إن إطلاق النيران حدث بين جنود، مما أدى إلى تدافع العشرات وفرارهم من الساحة، دون أن يشيروا إلى سقوط ضحايا من المشاركين في الفعالية.

وأضافوا إن قوات من الجيش بينها مدرعة، وعدد من العربات (الأطقم)، وصلت للساحة، وطالبت القوات التي كانت تؤمّن الساحة بإخلائها على الفور.

وأشاروا إلى إطلاق نار محدود حدث حينها. وعقب ذلك غادرت القوات التي قدمت إلى الساحة، مع القوات التي كانت تؤمّن الفعالية.