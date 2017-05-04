هاني بن بريك: نقف كلنا خلف القائد الزبيدي ومن يريد أن يحقق معنا فنحن جاهزون

أعلن وزير الدولة السابق والقيادي في المقاومة الشعبية المُقرب من الإمارات هاني بن بريك، اليوم الخميس، وقوفه مع المحافظ السابق لمحافظة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، عيدروس الزبيدي، والأخير أعلن رفضه للقرارات الرئاسية.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر الخميس الماضي، قراراً يقضي بإقالة الزبيدي من مهامه كمحافظ للمدينة التي تتخذها الحكومة مقراً لها، وتعيين عبدالعزيز المفلحي محافظاً جديداً، بينما أعفى بن بريك من منصبه وأحاله للتحقيق.

ورد بن بريك الذي حضر مع آخرين من أنصاره إلى ساحة العروض بمنطقة خورمكسر، بمدينة عدن مساء اليوم، بعد ساعات من مظاهرة مماثلة نظمتها فصائل الحراك في ساعات الصباح، وقال «من يريد يحقق معنا نحن جاهزون».

وأضاف «نحن خلف قائدنا اللواء عيدروس الزبيدي الذي وليناه وحملناه الأمانة، ولقد أعلنا للعالم أجمع أننا على قلب رجل واحد».

وتابع «المناصب كلفنا بها أنا وأخي القائد عيدروس، ولم نأخذها ولم نقبل بها للتشريف».