اتفاق بين قائد اللواء 35 مدرع ومنظمي مسيرة «البطون الخاوية» على البقاء 3 أيام في التربة

اتفق قائد اللواء 35 مدرع عدنان الحمادي مع اللجنة الإشرافية لمسيرة البطون الخاوية اليوم الخميس، على البقاء بمدينة التربة لمدة ثلاثة أيام، إلى حين انتهاء الحوار بين ممثلي المسيرة وقيادة التحالف العربي بقيادة السعودية.

وكان من المقرر أن تصل المسيرة التي نظمها نشطاء وموظفون إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة اليمنية (جنوبي اليمن)، بعد انطلاقها من مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، لمطالبة الحكومة بصرف الرواتب.

وقال مصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الحمادي سلم مبلغ 750 ألف ريال للمشاركين في المسيرة، و200 ألف ريال تكاليف انتقال ممثلي المسيرة إلى عدن واللقاء بقيادة التحالف، والمبلغ مقدم من السلطة المحلية بالمحافظة.

من جهة، أكد بلاغ صادر عن اللجنة الإشرافية في المسيرة، استمرارهم في تنفيذ فعاليتهم الاحتجاجية في مدينة التربة إلى حين انتهاء الحوار مع قيادة التحالف، وحمّلوا الحكومة الشرعية مسؤولية صرف الرواتب لموظفي الدولة في تعز للأشهر الثمانية الماضية.

وحمّل البلاغ الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة للماطلة في صرف رواتب الموظفين.