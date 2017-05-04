أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يدرس زيارة وفد من ممثليه إلى اليمن للاطّلاع على وضع الصحافة

قال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين انتوني بيلانجر اليوم الخميس، إن الاتحاد يدرس زيارة وفد من الاتحاد لليمن، بعد عامين من تدهور الأوضاع واختطاف الصحفيين.

وأضاف بيلانجر خلال لقاءه بوزير الخارجية في الحكومة اليمنية عبدالملك المخلافي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، إن الاتحاد يدرك الأوضاع الصعبة في اليمن بشكل عام وما يعانيه الصحفيين على وجه الخصوص.

من جانب، طالب المخلافي أمين الصحفيين بتسليط الضوء على قضايا انتهاكات الصحفيين في اليمن، وقضية الصحفي يحيى الجبيحي على وجه الدقة، والأخير أصدرت ضده محكمة تابعة للحوثيين حكماً بالإعدام.

وقال «نطلب منكم كقيادة منتخبة وجديدة زيادة الاهتمام وتسليط الضوء على قضايا الصحفيين في اليمن ليعرف العالم فظاعة وفداحة جرائم الانقلاب ورموزه وتوثيق جرائمهم ضد الصحفيين ونشرها».

وأوضح إن الحوثيين وقوات صالح استهدفوا وسائل الإعلام وطواقمها، ونكّلوا بهم.