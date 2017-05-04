تظاهرة في عدن مؤيدة لقرارات هادي بعد ساعات من مظاهرة نظمها الحراك

شهدت العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) مساء اليوم الخميس تظاهرة مؤيدة لقرارات الرئيس هادي عقب مظاهرة دعى لها ونظمها أنصار الحراك الجنوبي.

وشارك في المظاهرة التي شهدتها إحدى الساحات بمديرية صيرة جموع من المواطنين المؤيدين لسياسات الرئيس هادي والحكومة الشرعية، ورفعت لافتات تحمل عبارات التأييد وصور الرئيس هادي.

كما رفع المتظاهرون لافتات مؤيدة لقرار الرئيس هادي تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظاً لمدينة عدن خلفاً للمحافظ السابق عيدروس الزبيدي، ورحبت بالمفلحي وأكدت على أولوية توفير الخدمات وإنعاش التنمية في المدينة.

وجاءت هذه التظاهرة بعد ساعات من تنظيم أنصار الحراك الجنوبي المطالب بالإنفصال تظاهرة صباح الخميس تندد بقرارات هادي وتعتبرها استهداف لما يصفونها ب"الثورة الجنوبية" وقياداتها، والتي تم فيها إعلان ما سمي بـ"بيان عدن التاريخي" الذي يمنح الزبيدي تفويضاً بتشكيل كيان سياسي في الجنوب برئاسته يمثل الجنوب.