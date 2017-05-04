اغتيال ثلاثة من أفراد القوات الحكومية بمدينة تعز خلال 24 ساعة

اغتال مسلحون مجهولون عنصرين من أفراد الجيش التابع للحكومة الشرعية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن مساء الأربعاء ولاذوا بالفرار.

وقال مصدر أمني لـ"المصدر أونلاين" إن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على الجنديين عبدالاله السريحي و وائل الغشم أثناء مرورهاما على دراجة نارية في جولة ناصر بشارع ٢٦ سبتمبر وسط المدينة، وأردوهما قتيلين على الفور.

وحسب المصدر فإن السريحي يتبع كتائب "أبو العباس" بينما وائل الغشم يتبع ما يعرف بـ "لواء العاصفة" وهي تشكيلات عسكرية تابعة للحكومة الشرعية.

وجاءت هذه الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال مسلحين مجهولين الجندي زائد سلطان (من أفراد جبهة الزنوج) بالقرب من جامع الاعتصام وسط المدينة، ونهب سلاحه.

وتكررت عمليات استهداف منتسبي الجيش التابع للحكومة الشرعية خلال الفترة الماضية في مدينة تعز في ظل عدم انضباط الأوضاع الأمنية وفوضى حركة المسلحين التي تعاني منها المدينة.