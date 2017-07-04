مقتل 10 حوثيين وإصابة 18 بقصف جوي للتحالف استهدف تعزيزات للحوثيين غربي تعز

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الثلاثاء، غارات على تعزيزات لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في مديريتي موزع ومقبنة، غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، بالتزامن مع معارك غرب وشرق المدينة.

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات شنت ثلاث غارات على تعزيزات جنوبي شرق موزع، وتجمع للحوثيين في منطقة الكمب غرب مقبنة.

وأدت الغارات إلى مقتل 10 مسلحين حوثيين وإصابة 18 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربة (طقم).

في ذات الوقت، تجددت المعارك صباح اليوم بين القوات الحكومية والحوثيين وقوات صالح في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، جنوب غرب مدينة تعز.

في السياق، هاجمت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية مواقع الحوثيين في معسكر التشريفات وقصر الشعب شرقي المدينة.

في المقابل، قصف الحوثيون وقوات صالح بالمدفعية الأحياء السكنية ومواقع القوات الحكومية في أحياء الكمب والجحملية وكلابة وتبة الوكيل (شرقي المدينة).